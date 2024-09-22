Tekirdağ'da kimyasal boya üretimi yapan fabrikada yangın

Tekirdağ Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi'nde kimyasal boya üretimi yapan Goldfix isimli fabrikada yangın çıktı. Alevler ve dumanlar kısa sürede gökyüzünü sardı, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın, fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Alevler ve dumanlar gökyüzünü sararak çevrede paniğe neden oldu.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair net bilgi bulunmuyor.

Yangına yaklaşık 15 itfaiye aracı müdahale ederken, etrafa sıçraması engellendi.