Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tekirdağ'da kırmızı bültenle aranan şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 04.02.2026 11:29
  • Giriş: 04.02.2026 11:29
  • Güncelleme: 04.02.2026 11:29
Kaynak: AA
Tekirdağ'da kırmızı bültenle aranan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kapaklı ilçesinde, Türkmenistan adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında G.G. isimli şüphelinin Kapaklı ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BirGün'e Abone Ol