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Tekirdağ'da konteyner üretim tesisinde yangın

Tekirdağ'da konteyner üretim tesisinde yangın meydana geldi. Kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Güncel
  • 03.01.2025 11:32
  • Giriş: 03.01.2025 11:32
  • Güncelleme: 03.01.2025 11:35
Kaynak: DHA
Tekirdağ'da konteyner üretim tesisinde yangın
Fotoğraf: DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde konteyner üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Çerkezköy Veliköy Mahallesi Vatan Caddesi'nde faaliyet gösteren konteyner üretim tesisinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada tesis çalışanları işletmedeki vinçle konteynerleri boş alana taşıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Jandarmanın yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

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