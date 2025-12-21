Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı; 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki elektrik direğine çarptı, 2 kişi yralandı.

Kaza, ilçenin çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çorlu’dan Ergene istikametine seyir hâlinde olan Serdar Koç yönetimindeki 34 DTP 863 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Serdar Koç ile yolcu olarak bulunan eşi Halime Koç yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)