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Tekirdağ'da kötü kokunun nedeni araştırılıyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yayılan kötü kokular üzerine inceleme başlatıldı.

Güncel
  • 23.07.2025 10:56
  • Giriş: 23.07.2025 10:56
  • Güncelleme: 23.07.2025 10:58
Kaynak: AA
Tekirdağ'da kötü kokunun nedeni araştırılıyor
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yurttaşların Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden çevreye kötü kokular yayıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, Çorlu Deresi ile atık su deşarjı bulunan işletmelerde yaptıkları incelemenin ardından dereden numune aldı.

Bölgede faaliyet gösteren 10 işletmeyi kontrol eden ekipler, bazı işletmelerden atık su örnekleri alarak inceleme başlattı.

Kötü kokunun nedeni araştırılıyor.

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