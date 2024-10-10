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Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın sürüyor: İçerden patlama sesleri geldi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yurt
  • 10.10.2024 23:18
  • Giriş: 10.10.2024 23:18
  • Güncelleme: 11.10.2024 00:42
Kaynak: AA
Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın sürüyor: İçerden patlama sesleri geldi
FOTOĞRAF: AA

Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde bulunan Yalıboyu OSB içerisindeki kozmetik fabrikasında yangın devam ediyor.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Gorka kozmetik fabrikasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Fabrikada çıkan yangın devam ederken içeriden gelen patlama sesleri çevrede bulunan vatandaşları korkuttu.

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