Tekirdağ'da kuru yük gemisi karaya oturdu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bahama bandıralı "Angy R" isimli, 22 mürettebatı bulunan gemi, Romanya'dan aldığı yükü Cezayir'e götürürken Gaziköy Mahallesi açıklarında, kıyıya 30 metre mesafe ve 7 metre derinlikte karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.

DENİZ KİRLİLİĞİ GÖRÜLMEDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan görüşmede kaptanın herhangi bir talebinin olmadığı öğrenildi.

Kıyı Emniyetine bağlı dalgıçlar da kurtarma çalışmasıyla ilgili tespit için gemi çevresinde dalış yaptı.

Bölgede yapılan incelemede olay sonrası deniz kirliliği olmadığı görüldü.

Konuyla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve sonucuna göre idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.