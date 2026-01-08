Tekirdağ'da kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiliyor
Kaynak: AA
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kuvvetli lodos etkili oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
Lodosun etkisiyle dalgaların yükseldiği Süleymanpaşa ilçesinde, sahil kesimindeki yürüyüş yolu ile parklar su altında kaldı.
Bölgede lodosun bu gece ve yarın şiddetini artırarak etkili olmasının beklendiği bildirildi.