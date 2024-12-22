Tekirdağ'da kuyumcuya sahte altın sattıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satan, bir kuyumcuya da satma girişiminde bulunan 5 şüpheli tutuklandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin kuyumculara sahte altın sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği B.G. ve M.A'yı Çerkezköy'de, T.S, A.A. ve G.K'yı ise İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlıların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 25 sahte bilezik ve 6 gram sahte altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.