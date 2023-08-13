Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hoşköy Mahallesi'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle bölgedeki zeytin ağaçlarına sıçradı.
İhbar üzerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracıyla yangına müdahale edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 5 hektar makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.