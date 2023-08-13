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Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 13.08.2023 22:21
  • Giriş: 13.08.2023 22:21
  • Güncelleme: 13.08.2023 22:21
Kaynak: AA
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Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hoşköy Mahallesi'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle bölgedeki zeytin ağaçlarına sıçradı.

İhbar üzerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracıyla yangına müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 5 hektar makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.

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