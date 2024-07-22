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Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sabah saatlerinde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın 4 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Güncel
  • 22.07.2024 12:06
  • Giriş: 22.07.2024 12:06
  • Güncelleme: 22.07.2024 16:38
Kaynak: AA
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Fotoğraflar: AA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mürefte Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

4 SAATLİK MÜDAHALE

Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 greyder, 3 dozer, 50 personel ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 500 dekar makilik alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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