Tekirdağ'da makilik alanda yangın

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerine alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel 22.07.2024 12:06 Giriş: 22.07.2024 12:06

Güncelleme: 22.07.2024 12:12 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA /Arşiv