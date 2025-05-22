Tekirdağ'da "mavi bayraklı" plaj sayısı 10'a yükseldi

TEKİRDAĞ (AA) -Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler gibi başlıklarda yapılan değerlendirme sonucunda Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı 10’a yükseldi.

Kentte 8 olan mavi bayraklı plaj sayısı, bu yıl Şarköy ilçesindeki 8 plaja ek olarak Süleymanpaşa ilçesindeki Altınova ve Kumbağ plajlarının da mavi bayrak almasıyla 10'a ulaştı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Altınova sahilinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada en çok mavi bayraklı plaja sahip 3. ülke olduğunu belirtti.

Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ’ın 19 yıldır mavi bayraklı plajlarıyla hem yerli hem de yabancı turistleri ağırladığını ifade eden Karaküçük, "Bu yıl yapılan değerlendirmeler sonucu Altınova ve Kumbağ plajları da mavi bayrak almaya hak kazandı. Bu plajlar, kentin turizm potansiyeline önemli katkı sağlıyor." dedi.

Karaküçük, mavi bayrak konusunun yerli ve yabancı turistlerin özellikle dikkat ettiği hususlardan olduğuna dikkati çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 22 plajın daha Tekirdağ'da hizmet verdiğini hatırlatan Karaküçük, mavi bayraklı plajların çevre turizmine de farkındalık kazandıracağını vurguladı.

Mavi bayraklı plajların artışına doğru orantılı gelen turist sayısında da artış beklediklerine işaret eden Karaküçük,"Şehrimize yeni mavi bayraklı plaj kazandırma konusunda bütün kamu kuruluşlarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şehrimiz Türkiye genelinde mavi bayraklı plaj sayesinde 9. sıraya yükseldi." diye konuştu.