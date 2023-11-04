Tekirdağ'da metruk binaya uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu alım satımına yönelik yaptıkları çalışmalarda metruk bir binaya operasyon düzenlendi. Binada yapılan aramada 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yaşardoğu Caddesi TESKİ karşısında bulunan metruk binada meydana geldi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, narkotik madde alım satım ve kullanılmasına yönelik yapılan çalışmalarında savcıdan alınan arama kararı ile bahse konu adreste arama gerçekleştirildi.

Metruk bina içerisinde K.K, Ü.K, M.Ç, M.B. isimli şahıslar yakalandı. M.B’nin el çantasından 91 adet uyuşturucu nitelikli hap ve bina içerisinde 2 adet alüminyum folyo içerisine sarılı 80 gram metanfetamin ele geçirildi. İçeride bulunan 4 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.