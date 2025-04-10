Tekirdağ'da metruk ev, yangında hasar gördü

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında, tek katlı metruk ev hasar gördü.

Yangın Çiftlikönü Mahallesi Hacıhürmüz Sokak üzerinde meydana geldi. Metruk evin çatısında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınırken, evde hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ, (DHA)