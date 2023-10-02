Tekirdağ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Erbay Caddesi ile Yıldız Caddesi’nin kesiştiği 4 yol kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Kenan G. yönetimindeki otomobil Serdar T. yönetimindeki minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken otomobilde bulunan Şenol C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken yaralanan Şenol C. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattı.