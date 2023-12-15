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Tekirdağ'da minibüste 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 15.12.2023 11:05
  • Giriş: 15.12.2023 11:05
  • Güncelleme: 15.12.2023 11:05
Kaynak: AA
Tekirdağ'da minibüste 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Tekirdağ'da bir minibüsün farklı bölmelerine gizlenmiş 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çorlu ilçesinde bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada farklı bölmelere yerleştirilmiş 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

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