Tekirdağ'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Kaynak: AA
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza kameralara yansıdı.
Umut D. idaresindeki motosiklet, Cemaliye Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Umut D. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.
Öte yandan, yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.