Tekirdağ'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Ajans Haberleri
  • 30.12.2025 12:47
Kaynak: AA
Tekirdağ'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza kameralara yansıdı.

Umut D. idaresindeki motosiklet, Cemaliye Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Umut D. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Öte yandan, yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

