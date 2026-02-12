Giriş / Abone Ol
Tekirdağ'da okulun 4. katından düşen öğrenci hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi, okul binasının 4. katından düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • 12.02.2026 04:58
  • Giriş: 12.02.2026 04:58
  • Güncelleme: 12.02.2026 05:39
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde okulun 4. katından düşen 8. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.

Veliköy İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören A.A, henüz bilinmeyen nedenle okul binasının 4. katından zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan öğrenciyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

A.A. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

