Tekirdağ'da okulun 4. katından düşen öğrenci hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde okulun 4. katından düşen 8. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.

Veliköy İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören A.A, henüz bilinmeyen nedenle okul binasının 4. katından zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan öğrenciyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

A.A. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.