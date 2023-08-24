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Tekirdağ'da orman yangını

Ajans Haberleri
  • 24.08.2023 15:19
  • Giriş: 24.08.2023 15:19
  • Güncelleme: 24.08.2023 15:19
Kaynak: DHA
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Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. 

Şarköy'ün Gölcük Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 itfaiye aracı, 4 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda itfaiye personeliyle müdahale edildi.

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilen yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. 

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