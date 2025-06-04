Tekirdağ'da ormanlara girişler yasaklandı

Tekirdağ’da yaz aylarında artan yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişler 15 Haziran’dan itibaren 4 ay süreyle yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman ve tarım arazilerinde insan ve araç hareketliliğinin çoğaldığı, bu durumun yangın riskini artırdığı belirtildi.

Açıklamada, "orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ilave tedbirlerin alındığı ve bu kapsamda 15 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı" kaydedildi.

Yasağa uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacağı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orman parkları ve tabiat parkları dışındaki alanlarda ve ocak yeri olarak belirlenmeyen yerlerde ateş yakmak ya da yakılan ateşi söndürmeden alanı terk etmek yasaktır. Orman parkı işletmecileri gerekli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Ayrıca, ormanlara 4 kilometre mesafede ya da orman içi ve bitişiğindeki köylerde anız, dal, bitki örtüsü ve benzeri materyallerin yakılması da yasak kapsamındadır. Düğün, kutlama gibi etkinliklerde havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımı da orman yangını riski nedeniyle yasaktır."