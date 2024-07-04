Tekirdağ'da otluk alanda erkek cesedi bulundu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otluk alanda cansız beden bulundu. 60 yaşındaki Recep İnler'e ait olduğu tespit edilen cansız beden, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otluk alanda Recep İnler isimli kişinin cansız bedeni bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Nazım Sav Caddesi üzerinde Göçmen Konutları karşısında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otluk alanda temizlik çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü.
Durum güvenlik güçlerine bildirilirken, olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli ölüm vakasına ilişkin başlatılan inceleme kapsamında Muratlı Cumhuriyet Savcısı Tayyip Taşdelen ve Tekirdağ İl Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgeye gelerek çalışma yaptı.
Cansız bedenin 60 yaşındaki Recep İnler olduğu öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.