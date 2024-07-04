Tekirdağ'da otluk alanda erkek cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otluk alanda cansız beden bulundu. 60 yaşındaki Recep İnler'e ait olduğu tespit edilen cansız beden, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güncel 04.07.2024 17:04 Giriş: 04.07.2024 17:04

Güncelleme: 04.07.2024 17:05 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA