Tekirdağ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Otomobilde bulunan 16 yaşındaki Nisa Bora yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çerkezköy- Kapaklı karayolu üzerinde meydana geldi.

A.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direği deviren otomobil, metrelerce sürüklendi.

Kazada sürücü A.K. ile otomobilde bulunan C.K. ve Nisa Bora, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nisa Bora, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.