Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tekirdağ'da otomobil takla attı; 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.01.2025 14:04
  • Giriş: 06.01.2025 14:04
  • Güncelleme: 06.01.2025 14:05
Kaynak: DHA
Tekirdağ'da otomobil takla attı; 2 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ergene ilçesi Çerkezköy yolunda meydana geldi. Ö.O.'nun kontrolünü kaybettiği otomobil takla atıp yol kenarındaki toprak zeminde ters döndü.

Otomobilde sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

BirGün'e Abone Ol