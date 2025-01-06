Tekirdağ'da otomobil takla attı; 2 yaralı
Kaynak: DHA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ergene ilçesi Çerkezköy yolunda meydana geldi. Ö.O.'nun kontrolünü kaybettiği otomobil takla atıp yol kenarındaki toprak zeminde ters döndü.
Otomobilde sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.