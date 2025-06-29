Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 2 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 29.06.2025 17:10
  • Giriş: 29.06.2025 17:10
  • Güncelleme: 29.06.2025 17:10
Kaynak: AA
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 2 kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eriklice Mahallesi'nde K.Ö. yönetimindeki 59 SF 085 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Remziye Erol ve Ümmühan Kıran'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol