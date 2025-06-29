Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 2 kişi öldü
Kaynak: AA
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eriklice Mahallesi'nde K.Ö. yönetimindeki 59 SF 085 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Remziye Erol ve Ümmühan Kıran'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.