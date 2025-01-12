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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Ajans Haberleri
  • 12.01.2025 21:00
  • Giriş: 12.01.2025 21:00
  • Güncelleme: 12.01.2025 21:00
Kaynak: AA
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

B.K'nin kullandığı 59 AGY 691 plakalı otomobil, Yeniköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Satiye Esenlikçi'ye (66) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Esenlikçi kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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