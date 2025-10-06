Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Kaynak: AA
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Saray'dan Çerkezköy ilçesi istikametine giden O.F. idaresindeki 34 FML 614 plakalı otomobil, Büyükyoncalı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan N.B'ye (42) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan N.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü O.F. jandarma tarafından gözaltına alındı.