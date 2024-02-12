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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.02.2024 13:16
  • Giriş: 12.02.2024 13:16
  • Güncelleme: 12.02.2024 13:16
Kaynak: AA
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin yaşlı adama çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kemalettin Mahallesi Nilay Sokak'ta Mustafa V. yönetimindeki 59 LG 571 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim T.'ye (90) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücünün polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldüğü kaza, etraftaki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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