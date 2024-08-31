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Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki sürücü yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 31.08.2024 11:48
  • Giriş: 31.08.2024 11:48
  • Güncelleme: 31.08.2024 11:49
Kaynak: AA
Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü

Sağlık Mahallesi çevre yolunda Mehmet Ü. yönetimindeki 59 YJ 454 plakalı otomobil, iddiaya göre ters yönde ilerleyen Aytuğ Recep Şengün idaresindeki 59 AJF 761 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şengün’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Şengün’ün cenazesi, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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