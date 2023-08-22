Tekirdağ'da otomobille motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 59 S 0025 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi'nde B.O'nun kullandığı 59 AHG 348 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücü B.O ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan T.S.A yaralandı.
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan T.S.A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü M.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.