Tekirdağ'da otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.C.B. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, Dinlenme Tesisleri mevkisinde aynı yönde seyreden S.M. yönetimindeki Bulgaristan plakalı otomobile çarptı.

Aynı güzergahta yol alan C.K. idaresindeki otomobil de bu araçlara çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Sürücüler O.C.B. ve S.M. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.M. yaralandı.

Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.