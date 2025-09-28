Tekirdağ'da poyraz: 11 gemi açıkta bekliyor
Tekirdağ’da üç gündür etkili olan poyraz deniz ulaşımını aksattı. Açıkta 11 gemi beklerken, kıyıya yosun ve atık sürüklendi. Rüzgârın yarın etkisini yitireceği bildirildi.
Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.
Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.