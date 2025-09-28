Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tekirdağ'da poyraz: 11 gemi açıkta bekliyor

Tekirdağ’da üç gündür etkili olan poyraz deniz ulaşımını aksattı. Açıkta 11 gemi beklerken, kıyıya yosun ve atık sürüklendi. Rüzgârın yarın etkisini yitireceği bildirildi.

Güncel
  • 28.09.2025 13:22
  • Giriş: 28.09.2025 13:22
  • Güncelleme: 28.09.2025 13:24
Kaynak: AA
Tekirdağ'da poyraz: 11 gemi açıkta bekliyor
Fotoğraf: AA

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BirGün'e Abone Ol