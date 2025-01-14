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Tekirdağ'da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Ajans Haberleri
  • 14.01.2025 12:18
  • Giriş: 14.01.2025 12:18
  • Güncelleme: 14.01.2025 12:18
Kaynak: AA
Tekirdağ'da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın etkisini perşembe gününe kadar sürdürmesi bekleniyor.

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