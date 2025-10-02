Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize çıkamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın 3 gün etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Balıkçıların limanda ağ bakımı yapacağını ifade eden Pehlivanoğlu, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle avcılığın devam edeceğini dile getirdi.