Tekirdağ'da poyraz engeli: 9 gemi bekletiliyor

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.