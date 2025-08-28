Tekirdağ'da poyraz engeli: 9 gemi bekletiliyor
Marmara Denizi’nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ’da deniz ulaşımını aksattı. Hızı saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgâr nedeniyle 9 şilep ve tanker açıkta beklerken, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA
