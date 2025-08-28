Giriş / Abone Ol
Tekirdağ'da poyraz engeli: 9 gemi bekletiliyor

Marmara Denizi’nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ’da deniz ulaşımını aksattı. Hızı saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgâr nedeniyle 9 şilep ve tanker açıkta beklerken, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Güncel
  • 28.08.2025 11:24
  • Giriş: 28.08.2025 11:24
  • Güncelleme: 28.08.2025 11:26
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

