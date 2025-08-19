Giriş / Abone Ol
Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı

Ajans Haberleri
  • 19.08.2025 12:30
Kaynak: AA
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Kentte 6 gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların kötü kokuya neden olduğunu söyledi.

Yosunların rüzgar nedeniyle kıyıda biriktiğini aktaran Tecer, yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını belirtti.

