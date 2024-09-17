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Tekirdağ'da sağanak

Ajans Haberleri
  • 17.09.2024 13:35
  • Giriş: 17.09.2024 13:35
  • Güncelleme: 17.09.2024 13:35
Kaynak: AA
Tekirdağ'da sağanak

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Hükümet ve Hayrabolu caddeleri ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Sahilde yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ve seyyar satıcılar sahildeki çay bahçelerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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