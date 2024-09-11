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Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ajans Haberleri
  • 11.09.2024 17:16
  • Giriş: 11.09.2024 17:16
  • Güncelleme: 11.09.2024 17:17
Kaynak: AA
Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, sahildeki çay bahçelerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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