Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 03.10.2025 14:06
  • Giriş: 03.10.2025 14:06
  • Güncelleme: 03.10.2025 14:06
Kaynak: DHA
Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'da sağanak etkili olurken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da, sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlar ile duraklara girerek korunmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hava sıcaklıklarının 19 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol