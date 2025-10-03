Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'da sağanak etkili olurken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da, sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlar ile duraklara girerek korunmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hava sıcaklıklarının 19 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI