Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 16.02.2026 17:30
  • Giriş: 16.02.2026 17:30
  • Güncelleme: 16.02.2026 17:30
Kaynak: AA
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Çorlu - Tekirdağ kara yolunda yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

