Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak dolayısıyla trafik aksadı.

Barbaros Mahallesi'nde, su birikintisi oluşan bazı yollarda sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı.

Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde de sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintisi oluştu.

Marmaraereğlisi ilçesinde ise yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın sabaha dek aralıklarla sürmesi bekleniyor.