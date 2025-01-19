Tekirdağ'da sahilde ölü köpekbalığı bulundu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahile 2,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi ölü köpek balığı vurdu.
Kaynak: AA
Tekirdağ'da sahilde 2,5 metre uzunluğunda ölü köpekbalığı bulundu.
Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, ölü köpekbalığının sahile vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Marmaraereğlisi Belediyesi ekipleri köpekbalığını inceledi.
Herhangi bir yara izi tespit edilmeyen camgöz cinsi köpekbalığı belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.