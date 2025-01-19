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Tekirdağ'da sahilde ölü köpekbalığı bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahile 2,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi ölü köpek balığı vurdu.

Çevre
  • 19.01.2025 16:19
  • Giriş: 19.01.2025 16:19
  • Güncelleme: 19.01.2025 16:23
Kaynak: AA
Tekirdağ'da sahilde ölü köpekbalığı bulundu
Fotoğraf: DHA

Tekirdağ'da sahilde 2,5 metre uzunluğunda ölü köpekbalığı bulundu.

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, ölü köpekbalığının sahile vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Marmaraereğlisi Belediyesi ekipleri köpekbalığını inceledi.

Herhangi bir yara izi tespit edilmeyen camgöz cinsi köpekbalığı belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

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