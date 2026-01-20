Giriş / Abone Ol
Tekirdağ'da servis minibüsleri çarpıştı: 19 yaralı

Tekirdağ Çerkezköy’de sabah saatlerinde iki işçi servisinin kafa kafaya çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Hatalı sollama iddiasıyla meydana gelen kazada yol trafiğe kapatılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 20.01.2026 11:31
  • Giriş: 20.01.2026 11:31
  • Güncelleme: 20.01.2026 11:34
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde işçi servis midibüslerinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çerkezköy ilçesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi.

Ü.Ş. yönetimindeki 59 S 8618 plakalı işçi servis midibüsü, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen R.Y. yönetimindeki 59 S 2048 plakalı servis midibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, 1'i şoför toplam 19 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol trafiğe kapatılırken kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

