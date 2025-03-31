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Tekirdağ'da seyir halindeki yolcu minibüsü yandı

Ajans Haberleri
  • 31.03.2025 22:46
  • Giriş: 31.03.2025 22:46
  • Güncelleme: 31.03.2025 22:46
Kaynak: DHA
Tekirdağ'da seyir halindeki yolcu minibüsü yandı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir sırasında alev alan yolcu minibüsü, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul'dan Edirne'nin Keşan ilçesine giden Hasan T. yönetimindeki 22 ABV 738 plakalı yolcu minibüsünün motor kısmında, Sultanköy Mahallesi Çınaraltı mevkisinde duman yükseldi. Şoför Hasan T., durumu fark edip aracı kenara çekerek yolcuları indirdi. Minibüs alev alırken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile alevler minibüsü sarmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ(Tekirdağ), (DHA)

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