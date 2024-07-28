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Tekirdağ'da sıcak ve nemden bunalanlar sahillerde vakit geçirdi

Ajans Haberleri
  • 28.07.2024 16:33
  • Giriş: 28.07.2024 16:33
  • Güncelleme: 28.07.2024 16:34
Kaynak: AA
Tekirdağ'da sıcak ve nemden bunalanlar sahillerde vakit geçirdi

Tekirdağ'da sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 65'e ulaştı.

Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerine gelen vatandaşların bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Denizin tadını çıkaran vatandaşlardan bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı.

Kent merkezinde sıcaktan etkilenenler ise ağaç gölgeleri ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.

Sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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