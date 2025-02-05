Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen A.M.A, V.Ş, M.A. ve Y.E.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu vücutlarına kurşun isabet eden V.Ş, M.A. ve Y.E.K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan V.Ş. hayatını kaybetti. Diğer yaralılar M.A. ve Y.E.K'nin tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerince olay yerinden kaçan şüpheli A.M.A, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.