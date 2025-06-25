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Tekirdağ'da silahlı saldırı: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde A.A. (17), husumetli olduğu öne sürülen kişilere av tüfeğiyle saldırı düzenledi. Saldırıda 9 yaşındaki Y.P.E. hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 25.06.2025 15:26
  • Giriş: 25.06.2025 15:26
  • Güncelleme: 25.06.2025 15:30
Kaynak: AA
Tekirdağ'da silahlı saldırı: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde A.A. (17), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişilere av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Y.P.E'nin (9) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan E.Z. (17), R.A. (15), M.R.A. (15) ve Z.E. (27), ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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