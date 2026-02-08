Tekirdağ'da sis deniz ulaşımını aksattı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Kentte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle rotalarına devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu AA muhabirine, sis nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını söyledi.

Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle balıkçıların limanda beklediğini belirten Pehlivanoğlu, "Sis tamamen etkisini kaybedene kadar balıkçı arkadaşlarımız limanda kalacak. Bu sürede ağ bakımı ve tamirat yaparak zaman geçiriyorlar." dedi.

Pehlivanoğlu, hava koşullarının normale dönmesinin ardından balıkçıların yeniden avlanmaya başlayacağını ifade etti.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sisin yarına kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.