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Tekirdağ'da sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi

Ajans Haberleri
  • 29.03.2025 12:28
  • Giriş: 29.03.2025 12:28
  • Güncelleme: 29.03.2025 12:28
Kaynak: AA
Tekirdağ'da sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sabah başlayan sis, etkisini öğle saatlerinde artırdı.

Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü.

Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar indi.

Ekipler, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi. Deniz taşıtları, sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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