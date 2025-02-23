Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor

Tekirdağ'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece sıfırında altında 6 dereceye düştüğü Tekirdağ'da çatılar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Trafik ekipleri gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı, bazı süs havuzları ve çeşmeler soğuktan buz tuttu.

Yurttaşlardan Kazım Cingü, AA muhabirine, kentte son birkaç gündür havanın çok soğuduğunu, kışın en soğuk günlerinin yaşandığını belirtti.

Kentte soğuk havanın hafta ortasına kadar etkili olması bekleniyor.